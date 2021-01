Recomendado para você : FKA Twigs detalha racismo "horrível" que sofreu dos fãs de Robert Pattinson

FKA Twigs quer que o mundo inteiro saiba o que sofreu com seus ex-namorados famosos. Depois de desabafar sobre a relação abusiva com Shia LaBeouf, Twigs contou que sofreu racismo dos fãs de Robert Pattinson.

Os dois namoraram entre 2014 e 2017 e muitos admiradores do astro da saga Crepúsculo se revoltaram com a escolha amorosa dele.

Em entrevista ao Grounded with Louis Therux, da BBC Radio 4, ela afirma que seu antigo relacionamento a tornou alvo para racismo e outros ataques.

"As pessoas simplesmente me chamam dos nomes mais dolorosos, ignorantes e horríveis do planeta", compartilhou Twigs. "Foi muito, muito profundamente horrível e acho que foi em um momento em que eu senti que não poderia falar sobre isso".

"Ele era o Príncipe Encantado branco deles e eles consideravam que ele deveria estar com alguém branca e loura".

A cantora relembrou ainda como os fãs comparavam sua aparência física a de um macaco. "Digamos que seu estivesse usando um vestido vermelho, eles teriam um macaco com um vestido vermelho ou se eu estivesse em uma bicicleta, eles encontrariam um macaco em uma bicicleta".