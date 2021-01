Recomendado para você : Fábio Jr. coloca mansão onde mora com Fiuk à venda

Fábio Jr., pai de Fiuk, do BBB21, parece já planejar a compra de um novo lar. Segundo o Notícias da TV, Fábio colocou a mansão que mora com Fiuk à venda.

A propriedade fica em condomínio fechado, no bairro do Alphaville, em Santana do Parnaíba, e está avaliada em 8 milhões. O cantor mora no local há mais de dez anos e dividia a residência com o filho, confinado no reality, e com a esposa Fernanda Pascucci.

O veículo ainda afirma que a mansão possui quatro dormitários, sendo duas suítes, além de mastercloset, antessala, varanda e sala principal com três ambientes, com direito à lareira e copa. Além da cozinha, também há uma sala de almoço.