Caio conquista web após discurso e faz Projota chorar no BBB21

Caio Afiune deu o que falar nessa terça-feira, 26, após se abrir sobre sua vida, em roda de apresentação no BBB21. Caio se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e alguns internautas já se declararam fãs do brother.

Ao falar sobre a esposa e as filhas, o fazendeiro de Anápolis, Goiás, se emociona, levando Projota às lágrimas.

"Não tenho costume com nada, do Big Brother, com câmera. Não tenho nem 1.200 seguidores no meu Instagram. Estou meio sem jeito de falar, sou bobo, caipira de tudo", iniciou ele.

"Tenho 32 anos, sou casado. Você [Projota] começou a falar uma coisa que eu tive uma badzinha ali agora, antes de vocês chegarem. Eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 1 ano e 3 meses, são exatamente tudo na minha vida", disse ele.