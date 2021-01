Recomendado para você : Fiuk chora ao som de Harry Styles no BBB21 e web se identifica

Fiuk, que já foi shippado com Juliette no BBB21, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nessa terça-feira, 26. Após se emocionar ao som de Harry Styles, Fiuk fez com que vários internautas se identificassem com ele.

No episódio de ontem, os brothers fizeram uma roda onde cada um se apresentou individualmente, provocando muita emoção e risadas. Para celebrar, a produção ofereceu bebidas e música aos participantes.

Quando "Watermelon Sugar" começa a tocar, Fiuk surge em uma das câmeras chorando e cantando o hit com uma garrafa de bebida na mão, se tornando automaticamente um meme nas redes sociais.