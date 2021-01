Fiuk usa óleo em excesso no BBB21 e fãs alertam Ana Maria Braga

Fiuk está dando o que falar no BBB 21! Depois de revelar ter sofrido bullying na escola e receber proposta de ter filhos com Juliette, Fiuk causou alvoroço na web após exagerar no óleo enquanto refogava uma carne e cozinhava ovos.

O cantor, que já possui torcida da irmã e do pai, usou a cozinha na tarde desta terça-feira, 26, e para fazer o primeiro almoço no confinamento.

Acontece que os internautas ficaram chocados com a quantidade de óleo que o muso usou na preparação dos alimentos.