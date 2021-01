Elliot Page pede divórcio de Emma Portner após 3 anos de casamento

O casamento de Elliot Page e Emma Portner chegou ao fim. De acordo com os registros de um tribunal em Nova York, Elliot pediu o divórcio da dançarina profissional nesta terça-feira, 26.

O ex-casal também confirmou a separação em comunicado ao E! News.

"Após muita reflexão e consideração cuidados, tomamos a difícil decisão de nos divorciar após nossa separação no verão passado", disseram os dois. "Temos o maior respeito um pelo outro e continuaremos amigos íntimos".

A notícia chega três anos depois que Page e Portner anunciaram que se casaram em janeiro de 2018. Eles começaram a namorar em 2017.

No mês passado, Portner compartilhou uma mensagem amorosa depois que Page se revelou transgênero. "Estou muito orgulhosa de @elliotpage", escreveu a professora da Broadway Dance Center, no Instagram. "Pessoas trans, queer e não binárias são um presente para este mundo. Também peço paciência e privacidade, mas que você se junte a mim no apoio fervoroso da vida trans todos os dias. A existência de Elliot é um presente em si mesmo. Brilhe, doce E. Te amo muito".