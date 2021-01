Laerte é internada em UTI após diagnóstico de Covid-19

Para finalizar Rafael agradeceu todo o apoio do público, mas pediu para que as pessoas não tentem entrar em contato com Laerte e sua família, em um momento no qual todos os esforços estão concentrados na melhora de sua saúde. "Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai", escreveu ele.

"Aos que tem contato direto por WhatsApp e redes sociais, peço gentilmente para que não mandem mensagens diretas para ela. Ela precisa de repouso, não forçar a respiração e controlar a ansiedade. Aos amigos jornalistas, peço também para que não entrem em contato conosco, é um momento complexo para nós, mobilizados para dar conta de todas as frentes relativas à sua vida pública e privada. Atualizaremos a todes quando for possível".