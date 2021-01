Recomendado para você : Kanye West é visto pela 1ª vez após meses em meio à crise com Kim Kardashian

Kanye West apareceu! Quase um mês depois das especulações sobre divórcio surgirem na mídia, Kanye West foi visto saindo um avião, sem máscara facial, depois que ele e sua comitiva pousaram em Los Angeles.

O astro voltou para Califórnia no domingo, 25, após passar o fim de semana em seu rancho, em Cody, no Wyoming, segundo uma fonte. Ele usava um moletom cor de mostarda e calças de couro marrom.

"Kanye parecia calmo, mas melancólico", descreveu o informante ao E! News. "Ele estava muito calmo e tranquilo quando saiu do jato. Ele conversou com a aeromoça brevemente antes de entrar no carro. Ele estava viajando com seus amigos que estiveram no rancho, mas saiu sozinho com seu guarda-costas. Ele não ficou esperando pelos outros. Ele foi logo para casa".

Esta é a primeira vez que o rapper é visto, desde novembro de 2020, em meio à crescente curiosidade sobre seu casamento com Kim Kardashian.