FKA Twigs sobre relação com Shia LaBeouf: "Me estrangulou em público"

Amanda Edwards/WireImage

No momento, Shia não comentou a recente entrevista do FKA Twigs. No entanto, seu advogado disse ao E! News no Natal que ele está "buscando ativamente o tipo de tratamento de internação significativo, intensivo e de longo prazo de que ele precisa desesperadamente".

Após o processo e o texto da cantora ser publicado no New York Times, Shia emitiu um comunicado, dizendo que era um membro sóbrio de um programa de 12 etapas e comprometido com a recuperação.

"Embora muitas dessas alegações não sejam verdadeiras. Não estou em posição de defender nenhuma de minhas ações", disse ele na época. "Devo a essas mulheres a oportunidade de expor suas declarações publicamente e aceitar a responsabilidade por tudo o que fiz. Como alguém em recuperação, tenho que enfrentar lembretes quase diários de coisas que disse e fiz quando estava bebendo".

"Sempre foi fácil para mim aceitar a responsabilidade quando meu comportamento mal se reflete em mim", continuou ele, "mas é muito mais difícil aceitar o conhecimento de que posso ter causado grande dor aos outros. Não posso reescrever a história. Eu só posso aceitar isso e trabalhar para ser melhor no futuro... Não estou curado do meu Transtorno de estresse pós-traumático e do alcoolismo, mas estou empenhado em fazer o que preciso fazer para me recuperar, e vou sentir para sempre pelas pessoas que eu possa ter prejudicado ao longo do caminho".