Xuxa Meneghel sobre Fiuk no BBB21: "Vai pegar mais de uma"

Fiuk, que já foi shippado com Juliette na estreia do BBB21, está dando o que falar fora da casa! Tanto que até Xuxa Meneghel comentou sobre a participação do artista no reality.

Em entrevista nesta terça-feira, 26, no programa de Fátima Bernardes, Encontro, Xuxa aposta que Fiuk se envolverá com mais de uma pessoa na casa.

"Tenho quase certeza de que ele vai pegar mais de uma lá dentro", disse a eterna Rainha dos Baixinhos.