Como Scott Disick se sente com namoro de Kourtney e Travis Barker

Kourtney Kardashian deu o que falar nesse final de semana após os fãs descobrirem sobre seu novo romance com amigo de longa data, Travis Barker. E agora que Kourtney está seguindo em frente com um novo amor, uma fonte do E! News revelou como seu ex, Scott Disick, está se sentindo com o namoro.

"Scott esteve com Travis em várias ocasiões e acha que ele é um cara ótimo. Ele realmente está feliz por Kourtney e não está surpreso com o namoro deles. Kourtney tem passado muito tempo com Travis e Scott não está chocado por eles terem desenvolvido uma relação romântica".

"Ela não namora ninguém há algum tempo e Scott quer que ela seja feliz", disse a fonte, adicionando que Kourt e Scott, que têm três filhos juntos, "estão ótimos e chegaram a um acordo de que são estritamente amigos e dividem a criação dos filhos".

"Não há romance entre eles e ele não poderia estar mais feliz por ela ter seguido em frente. Contanto que as crianças estejam em uma situação saudável, e Kourtney esteja bem, então Scott está feliz por eles", adicionou a fonte.