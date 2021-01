Recomendado para você : Juliette fala em filhos com Fiuk e cantor pede "calma" no BBB21

Os internautas ficaram em êxtase com a aproximação de Fiuk e Juliette, logo no primeiro dia, no BBB 21. E Juliette parece estar encantada com Fiuk, tanto que falou até sobre filhos na manhã desta terça-feira, 26.

Durante bate-papo, o cantor falava sobre molho carbonara quando percebeu a advogada falando os herdeiros que teria com ele.

"Nossos filhos...", disse a sister, provocando uma reação imediata do irmão de Cleo Pires: "Calma...".

Fiuk riu da situação, mas foi zoado pelos outros confinados, como Projota.