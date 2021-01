Recomendado para você : Pocah teve aulas com coach para entrar no BBB21, diz colunista

Pocah, que deixou Anitta indignada com sua entrada no BBB21, se preparou psicologicamente antes do reality. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Pocah teve aulas com um coach para aprender a lidar com conflitos na casa.

A cantora teve aulas por duas semanas em São Paulo para treinar sua fala e posicionamento e se portar melhor no programa.

De acordo com o veículo, Pocah, que tem um temperamento mais explosivo, pretende ser um pouco mais contida em frente as câmeras, evitando "causar" com os confinados.