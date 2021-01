Rafa Kalimann comenta participação do ex-marido, Rodolffo, no BBB21

Rafa Kalimann falou da participação do ex-marido, Rodolffo, no BBB 21. Em seu Instagram, Rafa, que participou da edição passada do BBB, demonstrou que não possui ressentimentos com Rodolffo e que está feliz por vê-lo no reality.

A influenciadora, que foi contratada pela Globo, relembrou o momento da final do BBB 20 e refletiu sobre sua participação.

"Pensar que tudo isso vai fazer um ano e já vai começar outra edição. Meu Deus do céu, que loucura", disse ela. "É muito bom pensar que outras pessoas viverão essa experiência, que é tão grandiosa, tão marcante, nos ensina tanto".

"Estou muito feliz em ver o meu ex-marido lá dentro, que é um grande amigo, que me apoiou muito aqui fora, que torceu muito por mim".