Atriz sul-coreana, Song Yoo-jung, morre aos 26 anos

A atriz sul-coreana Song Yoo-jung morreu aos 26 anos. Nessa segunda-feira, 25, a agência da artista, Sublime Talent Agency, confirmou seu falecimento em comunicado no Instagram.

"A atriz Song Yoo-jung nos deixou", diz a mensagem em coreano, segundo a CNN. "Yoo-jung foi uma amiga que sempre nos deu felicidade com um sorriso brilhante e uma atriz incrível que atuou com uma paixão maior do que qualquer outra pessoa".

A agência também revelou que ela morreu no sábado, 23, e seu corpo foi sepultado de acordo com o desejo de sua família. A causa da morte não foi revelada.

Os fãs conheceram Song pela primeira vez quando ela estrelou campanha de Estée Lauder, em 2013.

Mais tarde, ela atuou na série Golden Rainbow, da MBC TV, antes de aparecer em Make Your Wish. Ela também é bastante conhecida por seu papel no drama School 2017.