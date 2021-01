Cleo Pires sobre primeiro dia de Fiuk no BBB21: "Eu adorei o que vi"

Cleo Pires está pra lá de orgulhosa do irmão, Fiuk, no BBB 21. A estreia do BBB deste ano aconteceu na noite de segunda-feira, 25, e Cleo deu sua opinião sobre participação de Fiuk, que está no grupo Camarote.

Em entrevista ao Mais Você, da Globo, a musa contou que apoiou a decisão do irmão, mas que ficou "morrendo de medo".

"Eu adorei o que vi. Eu gosto de quebra de padrões. Ninguém esperaria que alguém da nossa família fosse entrar. Não sei se quebra de padrão, mas de paradigma. E ele estava muito a fim. Para ele é uma questão de aprendizado, amadurecimento, de se expor como nunca tinha feito antes. Ele estava muito animado".

"Quando as pessoas que eu amo estão muito animadas e certas do que elas querem fazer, eu acho que o meu dever é apoiar. Foi isso que tentei fazer. Eu tentei curtir com ele e apoiar".