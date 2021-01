Ex de Armie Hammer detalha relação aberta e práticas de BDSM com o ator

Apesar de Paige afirmar que "não disse não" a Armie quanto aos pedidos de BDSM, e os atos foram consensuais, ela queria trazer consciência para as práticas e lembrar outras mulheres em situações semelhantes que elas não estão sozinhas.

"Eu sei agora que a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é aprender como dizer não e isso é realmente difícil e requer muito crescimento, mas se você faz isso, você fica muito menos vulnerável. Eu acho que há a necessidade de ter mais educação sexual em geral", revelou. O E! News tentou contato com a assessoria de Armie, mas não obteve resposta.

Quando Paige foi a público com sua história no início do mês, o time legal de Armie divulgou um comunicado ao E! News. "Essas afirmações sobre o Sr. Hammer são patentemente falsas", dizia a mensagem. "Todas as interações com essa pessoa, ou qualquer parceira sua, foram completamente consensuais, pois foram totalmente discutidas, acordadas e mutuamente participativas. As histórias que estão sendo perpetuadas na mídia são uma tentativa equivocada de apresentar uma narrativa unilateral com o objetivo de manchar a reputação do Sr. Hammer, e as comunicações dos indivíduos envolvidos provam isso".