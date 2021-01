Fiuk e Juliette são shippados pela web na estreia do BBB21

Após ser confirmado no BBB21, Fiuk logo ganhou o apoio de Cleo e do pai Fábio Jr.

No Twitter, a estrela reagiu à entrada do irmão, prometendo virar noites com muitos mutirões. "Boa sorte irmão, eu tô com você! Surtando muito", escreveu ela.

Seu pai, também demonstrou sua torcida através de post no Instagram. "Te amo MUITÃO!!! #teamfiuk #bbb21", escreveu ele na legenda de foto com o filho.