Fausto Silva deixará Globo no fim de 2021, diz colunista

Fausto Silva, que quase viveu romance com Cláudia Raia, irá deixar a Rede Globo no fim deste ano, afirma o colunista Daniel de Castro, do Notícias da TV. Fausto não estará mais na emissora após vencimento de seu contrato, renovado em 2014.

De acordo com o veículo, o apresentador, que está há 32 anos no canal, recusou uma proposta de mudar do domingo para as noites de quinta-feira, e fica no ar até dezembro.

Em reunião recente com os executivos Carlos Henrique Schroder e Ricardo Waddington, Fausto ficou sabendo que a emissora tem planos de reformular a programação dos finais de semana, e dessa forma, o Domingão do Faustão ficaria de fora.