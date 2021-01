Recomendado para você : Fernanda Paes Leme assume namoro com foto romântica

Fernanda Paes Leme, que disse ter flertado com James Franco, tem um novo amor. Através de foto no Instagram, postada nesse domingo, 24, Fernanda assumiu namoro aos seus seguidores.

"Nem adianta mais vocês darem em cima de mim que eu tô apaixonada", escreveu a atriz. No clique, o novo boy está deitado no colo da estrela na praia. No momento, Fepa passa férias em Fernando de Noronha.

Nos comentários, alguns amigos famosos da atriz reagiram à nova relação. "Morto", disse Pedro Neschling. "Paraaaaaa", comentou Alice Wegmann. "Teoricamente só pode declarar isso após prévia aprovação do conselho. Favor enviar o material adequado para avaliação. Grato", escreveu João Vicente de Castro.