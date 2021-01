Thaynara OG relata que foi para UTI por complicações em lipoaspiração

No registro, Thaynara explica que decidiu realizar o procedimento em março do ano passado com um cirurgião que havia feito em uma amiga.

"Eu pensei, ‘Ah, para mim vai dar tudo ok também'. Em vez de eu fazer com alguém que eu já conhecia e não fazia essa técnica, eu fiz com alguém que não conhecia, mas que iria me entregar essa técnica", explicou ela.