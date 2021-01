Sabrina Carpenter quebra silêncio sobre música em meio a drama com Olivia e Joshua

Persistem as especulações de que ele e Olivia namoraram após se conhecerem no set de High School Musical: The Musical: The Series, da Disney+, do qual são os protagonistas. Os internautas ficaram em êxtase sobre o ator estar envolvido com Carpenter após o namoro.

Foi então que os admiradores apontaram que Drivers License apresentava uma letra sobre desgosto e uma parte que se refere a "aquela garota loira".

Em Skin, que parecem fazer referência à Drivers License, apresenta um trecho que diz: "Não se deixe levar pela loucura".

De sua parte, Olivia, de 17 anos, disse à Billboard que entende a "curiosidade" em torno sobre quem pode ser o hit, mas que ela acredita que essa é "realmente a parte menos importante da música".