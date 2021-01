Recomendado para você : Kourtney Kardashian e Travis Barker, do Blink-182, estão namorando

Kourtney Kardashian está namorando! O sortudo? Segundo fontes do E! News, Kourtney está namorando Travis Barker, baterista do Blink-182, após anos de rumores de romance. Amamos!

De acordo com o informante, a estrela de Keeping Up With the Kardashians e o integrante da antiga banda de rock iniciaram o romance em dezembro, e o novo namoro está se construindo após longos anos de amizade.

"Tem sido muito discreto", explicou a fonte. "Eles são um casal muito bom, e toda a família de Kourtney adora Travis. Eles são vizinhos e grandes amigos há anos, e recentemente ficou romântico".

O informante destaca que Barker já se interessava por Kourt há algum tempo. E a sua atenção como pai o tornava bastante atraente para a mãe de três.

"Travis sempre teve olhos para Kourtney. A química e o flerte sempre estiveram lá. Eles têm muito em comum, e Kourtney sempre se sentiu atraída por Travis como pai. Ele é um pai incrível e prático, e Kourtney adora isso nele. Eles adoram relaxar em casa com seus filhos, e todos se dão bem. Está indo bem, e eles não estão pressionando para que isso seja muito sério neste momento".