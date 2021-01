Yasmin Brunet e Gabriel Medina se casam no Havaí, diz colunista

Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão casados? Pelo menos, no Havaí, sim! De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, Yasmin e Gabriel se casaram em um ritual que celebra o amor nos costumes havaianos.

Segundo o colunista, a cerimônia é bastante realizada pelos locais e não possui valor no Brasil. Ainda que de forma simbólica, a opção sela a união do casal.

O valor do ritual, ainda de acordo com Leo, sai por 500 dólares, ou seja, cerca de 2,500 reais. Como não amar?