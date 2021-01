Kourtney Kardashian e Travis Barker relaxam juntos na casa de Kris Jenner

Kourtney Kardashian tirou um dia para relaxar à beira da piscina com Travis Barker, na casa de Kris Jenner, em Palm Springs. Kourtney e Travis postaram fotos semelhantes em seus Stories do Instagram.

Os dois, que são vizinhos em Calabasas, no sul da Califórnia, não compartilharam nenhuma imagem juntos, mas postaram registros da mesma piscina no dia 22 de janeiro, sugerindo que estavam realmente no mesmo lugar.

O baterista do Blink 182 também foi visto conferindo as postagens recentes de Kourt, tanto que comentou com um único emoji de rosa na recente selfie de espelho da estrela de Keeeping Up With the Kardashians.

Esta não é a primeira vez que Travis e Kourtney geraram especulações sobre um suposto romance. Como os fãs sabem, em setembro de 2018, todos suspeitaram que eles estavam juntos quando foram vistos em um jantar, em Los Angeles.