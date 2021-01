Gabi Brandt compartilha primeiras fotos de Henri: "Eu e meu filhote"

Gabi Brandt compartilhou os primeiros cliques de Henri, segundo filho com Saulo Poncio. Gabi deu à luz na noite de sexta-feira, 22, e mostrou o recém-nascido em suas redes sociais.

Horas após o parto, a influencer de 25 anos postou quatro fotos lindas do momento do nascimento do pequeno. Ela e o cantor aparecem pra lá de sorridentes com o filho caçula no colo.

"AMOR! Só isso. Meu coração tá transbordando... Jesus, não sei como te agradecer. Sua promessa foi cumprida... Te amo, meu filhote!!!!", escreveu.

As imagens foram fotografadas por Hanna Rocha.