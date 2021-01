Larry King, lenda da TV e do rádio, morre aos 87 anos

Larry King morreu aos 87 anos. A morte de King, um dos maiores ícones da TV e do rádio, foi anunciada pela sua produtora Ora Media, neste sábado, 23, através das redes sociais.

"Com profunda tristeza, Ora Media anuncia a morte de nosso cofundador, apresentador e amigo Larry King, que faleceu esta manhã aos 87 anos no Cedars-Sinai em Los Angeles", escreveram eles no Twitter.

A causa da morte não foi revelada. No entanto, a notícia chega semanas depois de se espalharem os relatos de que o anfitrião do Larry King Live foi hospitalizado devido a complicações do coronavírus.

Devido às restrições para impedir a propagação do vírus, seus filhos Cannon, Larry Jr. e Chance, bem como sua ex-esposa Shawn, de quem ele pediu o divórcio em 2019, não puderam visitá-lo no hospital, segundo informou uma fonte à CNN, no início de janeiro.

King também tinha um histórico de problemas de saúde, incluindo diabetes tipo 2, câncer de próstata e de pulmão e um ataque cardíaco anterior.

A morte do apresentador veio poucos meses depois de ele perder dois de seus filhos. Seu filho Andy tinha 65 anos quando morreu inesperadamente de ataque cardíaco, em 28 de julho, e sua filha Chaia tinha 51 anos quando morreu de complicações de câncer de pulmão, em 20 de agosto, logo após o diagnóstico.

Andy e Chaia são filhos de King e de sua falecida ex-esposa, a ex-coelhinha da Playboy, Alene Atkins. Ele deixa três outros herdeiros.