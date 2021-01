As famosas que têm marca de produtos de beleza

Kylie Jenner, Kim Kardashian e Rihanna entraram com tudo na indústria da beleza ao lançarem as marcas de cosméticos Kylie Cosmetics, KKW Beauty e Fenty Beauty, respectivamente. Porém, elas estão longe de ser as únicas famosas que lançaram uma marca ou uma linha de produtos de beleza.

Afinal, Jennifer Lopez é conhecida por seus cosméticos, Tracee Ellis Ross tem uma marca de produtos para cabelos cacheados e crespos, assim como a própria Paris Hilton é famosa por suas fragrâncias, maquiagens e até produtos de skincare.