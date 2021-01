Recomendado para você : Gabi Brandt entra em trabalho de parto e celebra ida à maternidade

Gabi Brandt está prestes a se tornar mamãe novamente! Depois de mostrar o quartinho do segundo filho, Gabi revelou no fim da tarde desta sexta-feira, 22, que está a caminho da maternidade para dar à luz Henri.

Saulo Pôncio, marido e pai de Davi, também demonstrou alegria no Instagram, com a chegada do segundo filho.

"Refazendo essa foto linda pra me despedir desse barrigaummmm. Let's go", escreveu ele na legenda do clique.