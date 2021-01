Recomendado para você : Ex de Naya Rivera homenageia filho Josey seis meses após morte da atriz

Ryan Dorsey, ex-marido de Naya Rivera, fez uma linda e comovente homenagem ao filho, Josey Dorsey, fruto de seu relacionamento com a falecida atriz de Glee.

Josey tem 5 anos e é o único filho do ex-casal. Ele mora com o pai desde julho do ano passado, depois que Naya, aos 33 anos, se afogou no lago Piru, na Califórnia, enquanto os dois faziam um passeio de mãe e filho.

Na quinta-feira, 21, Ryan postou uma foto de Josey posando com o equipamento dos Panthers, da Carolina do Norte, no Instagram. O ator cursou o Ensino Médio no estado norte-americano.

"#throwbackthursday! Vibrando pelos @panthers e @sirpurr por nos enviarem alguns doces brindes do feriado. Nós realmente apreciamos isso", escreveu Ryan. "Este garotinho... cara... Eu não poderia estar mais orgulhoso de alguém. Com uma idade tão jovem, ele suportou mais do que qualquer um deveria aos 5 anos de idade. Mesmo sem perceber totalmente, ele vive o mantra #mantra-bombardeando todos os dias com sua resilância [sic]".

Ryan continuou: "Você é tão forte, tão corajoso e tão gentil. Sempre terei orgulho de você e sempre #manteremos, isso é tudo o que podemos fazer. A todos que tiveram um difícil 2020... vocês nunca esquecerão, pensamos nisso todos os dias e eu sinto por vocês e vibro ao lado de vocês nessa frequência... Espero que vocês encontrem uma maneira de seguir com seus dias, de perseverar - não importa o quão difícil seja".