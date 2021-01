Joshua Bassett elogia nova música de Sabrina Carpenter

A partir daí, muitos internautas começaram a reparar na letra de "drivers license", onde Olivia canta sobre uma menina loira e mais velha.

"E você provavelmente está com aquela garota loira/ Que sempre me fez duvidar/ Ela é muito mais velha do que eu/ Ela tem tudo o que me deixa insegura".

Sabrina parece ter dado a reposta para a rival em "Skin", onde ela canta: "Talvez você não quis dizer isso/ Talvez 'loira' tenha sido a única rima".

A dúvida que não quer calar é: Joshua e Sabrina estão namorando? E quem vai lançar a próxima música?