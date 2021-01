Rodriguinho nega agressão à ex-mulher: "Nada como ela falou"

Nessa quinta-feira, 22, Natália publicou vídeos nos Stories, acusando o ex-marido do grupo Os Travessos, de agressão.

"Gente, eu estava na festa da Heloísa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da put* que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo com ele durante anos", iniciou ela.

"Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês".

"Fui mulher pra caralh* para aguentar um cara desse durante anos. É essa a bosta que ele é, esse lixo. Um abusador", alegou.