Adele e Simon Konecki chegam a acordo de divórcio 2 anos após término

Adele, que causou polêmica com foto no Instagram, disse oficialmente adeus a seu casamento com Simon Konecki. Nesta sexta-feira, 22, Adele e Simon chegaram a acordo de divórcio dois anos após separação.

Os dois concordaram com os termos de acordo apresentado ao tribunal no dia 15 de janeiro, de acordo com os documentos obtidos pelo E! News. Eles finalizarão o divórcio assim que o juiz do caso assinar todos os documentos, o que deve acontecer nos próximos seis meses.

Em setembro de 2019 o E! News confirmou que a estrela de 32 anos entrou com pedido de divórcio. Já a separação foi anunciada em abril de 2019, após 8 anos juntos.

Adele começou a namorar Simon em 2011, e eles deram as boas-vindas ao filho Angelo no dia 19 de outubro de 2012.

A equipe da cantora disse em abril de 2019 que, "Eles estão comprometidos em criar seu filho juntos e com amor".