Anitta dá dicas em espanhol sobre sexo anal e ensina a usar lubrificante

Em seguida, os dois iniciaram a conversa sobre sexo anal. O apresentador disse ter sugerido às suas seguidores que pedissem um valor ao marido para que elas fizessem o ato sexual.

"Pra mim, se você quer conquistar o meu c*zinho tem que vir com beijos, me apaixonar", opinou a cantora. "Tenho dicas para dar o c*, mas não para vende-lo com presentes, eu compro meus próprios presentes".