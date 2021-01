Carlinhos Maia será intimado pelo MP para explicar sobre convite de vacina

Na última segunda-feira, 18 Maia disse que foi convidado para ser vacinado contra a Covid-19, em Alagoas, mas recusou a proposta por achar "injusto".

"Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", escreveu ele no Twitter.