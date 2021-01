Recomendado para você : Gabi Brandt mostra quarto de Henri, segundo filho com Saulo Poncio

Gabi Brandt, que está prestes a dar à luz Henri, seu segundo filho com Saulo Poncio, fez a alegria dos fãs nesta sexta-feira, 22. Através dos Stories, Gabi mostrou detalhes do quarto do bebê.

A cor base do cômodo é cinza e conta com vários bichinhos de pelúcia de ovelhas, um grande berço branco e uma poltrona para amamentação. "Tudo pronto para receber meu amor!", escreveu ela.

"Olha a perfeição desse quarto. Estou emocionada, ficou pronto nos 45 do segundo tempo. Ficou tudo do jeitinho que eu tinha imaginado", celebrou ela.