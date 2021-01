Tudo que você precisa saber sobre o segundo episódio de Beleza GG

ATENÇÃO: ESTA MATÉRIA CONTÉM SPOILER DO SEGUNDO EPISÓDIO DE BELEZA GG!!!

Se você é fã de Beleza GG, mas ainda não assistiu ao segundo episódio do reality, pare de ler aqui, pois vamos fazer um breve resumo de tudo que rolou e não queremos estragar sua experiência, tá? Não parou? Ok, depois não vai falar que não avisei, hein more? rs

Bom, nessa quinta-feira, 21, foi pro ar o segundo episódio do nosso reality que acompanha a vida de três modelos plus size: Fluvia Lacerda, Mayara Russi e Nahune Drummond. A notícia boa é que ontem revelamos a new face da agência Ford Models, que também vamos acompanhar nesta temporada. Quem viu o primeiro episódio percebeu que a competição estava acirrada no casting, só modelos incríveis! Porém, só tinha vaga para uma e a escolhida foi Elisa Fava, que já começou a mudança da vida normal para uma vida de modelo.