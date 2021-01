Sabrina Carpenter lança nova música em meio à drama com Olivia e Joshua

Getty Images; Shutterstock

Para os que desconhecem o drama, Olivia e Joshua interpretaram o par romântico Nini e Ricky, em High School Musical: The Musical: The Series, da Disney+. Os fãs suspeitaram que eles estavam namorando fora das telas, e um possível término foi cogitado após Olivia mencionar uma "relação que não deu certo" em agosto, no TikTok.

Os fãs também acreditaram que "drivers license", uma balada sobre o fim de um relacionamento, se referia a Joshua, quando Olivia canta: "Acho que você não quis dizer o que escreveu naquela música sobre mim?"

A faixa surgiu pouco antes de Bassett lançar "Lie, lie, lie", que acusa um amor antigo de "ser completamente falso" e "agir de forma tão inocente".