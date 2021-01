Recomendado para você : Duda Reis revela que Nego do Borel "vivia falando mal" de Anitta

Duda Reis defendeu Anitta em meio às acusações contra Nego do Borel. Nesta quinta-feira, 21, Duda foi ao Instagram e disse que Anitta foi "crucial para abrir os olhos" em relação a Borel.

A atriz respondeu a um post na rede social do qual afirmava que ela não gostava da dona do hit Me Gusta e que proibia o cantor de ver a amiga.

"Realmente, no início do relacionamento eu não tinha uma imagem boa dela, porque ele vivia falando mal dela, a difamando como pessoa e artista, dizia para eu não me aproximar, dizia que ele andava com ela somente pelo que ela poderia proporcionar", iniciou a ruiva de 19 anos.