Matthew Lewis diz que é "doloroso" assistir seus filmes do Harry Potter

Matthew Lewis, conhecido por interpretar Neville Longbottom na franquia Harry Potter, fez revelação em entrevista ao The New York Times. Matthew admitiu que não se sente confortável em assistir os longas do bruxo.

Iniciando aos 12 anos, Lewis estrelou em toda a série de filmes até Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte 2, em 2011. Desde então, ele apareceu em séries como The Syndicate, Happy Valley e Girlfriends. Ele também esteve nas telonas em Como Eu Era Antes de Você, ao lado de Emilia Clarke, e Terminal, com Margot Robbie.

"Eu acho muito difícil quando muito de mim começa a aparecer em um personagem", ele explicou ao NYT. "É mais fácil quando eu posso interpretar alguém completamente diferente, tipo um oficial da polícia em Londres ou alguém que é rico".