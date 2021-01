Billie Eilish e Rosalía lançam "Lo Vas a Olvidar", trilha de Euphoria

Billie Eilish, que foi sucesso absoluto no Grammy do ano passado, acaba de lançar nova música! Billie se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após divulgar a faixa "Los Vas a Olvidar", em parceria com Rosalía.

A faixa com tom melancólico e com letra em espanhol, faz parte da trilha do novo especial da série Euphoria, que tem estreia marcada para o dia 24 de janeiro.

A faixa também ganhou um clipe. Nas imagens, as estrelas surgem em um cenário escuro e se expressam de forma dramática.