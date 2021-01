Thelma Assis trabalha em combate à Covid-19 em Manaus

Thelma Assis, médica e vencedora do BBB20, está em Manaus trabalhando no combate à Covid-19. A notícia chegou até o público, após Thelminha surgir em algumas fotos no Instagram ao lado de funcionários do hospital.

"Plantão de hoje com a doutora Thelminha. Toda a minha admiração a ela que está aqui para ajudar o Amazonas", escreveu fisioterapeuta Ana Rocha. No post ela adicionou a localização no Hospital 28 de Agosto.

Em comunicado, a assessoria disse à Quem sobre a decisão da médica. "A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha 'Respira Amazonas' desde as primeiras notícias da situação da cidade. Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais".