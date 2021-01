Bridgerton é renovada para 2ª temporada e ganha novo protagonista

For the People

As pessoas precisam de mais Regé-Jean Page.

Portanto, gostaríamos de chamar sua atenção para um drama jurídico de curta duração de Shondaland, For the People. O programa da ABC, estrelado por nosso Duque de Hastings favorito ao lado de Hope Davis, Ben Shenkman, Britt Robertson e outros, foi exibido por duas temporadas entre 2018 e 2019.

Exibe um grupo de jovens advogados enquanto eles faziam malabarismos com suas vidas pessoais e carreiras, especialmente no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York.

Onde assistir: você pode comprar as duas temporadas de For the People no Amazon Prime Video.