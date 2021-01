Maite Perroni sobre falta de Dulce Maria em live: "Não foi por causa da gravidez"

Em novembro, Dulce falou aos fas sobre a decisão de não participar da live do RBD, que ocorreu no dia 26 de dezembro, e fez com que Anahí contraísse a Covid-19.

"Obviamente isso é algo muito difícil, tanto para mim quanto para os fãs. É difícil pois levamos tanto tempo, acho que 12 anos desde o fim do grupo e que de alguma forma essa geração rebelde tem esperado o reencontro. Então, claro, em todos os meus shows, em todos os meus momentos sozinha e a cada ano que se celebra o Dia RBD, é algo que eu agradeço e canto as canções", refletiu.

"Então, eu acho que todos sabem que isso é importante para mim e em qualquer outro momento nesses 12 anos, eu estaria feliz da vida. Infelizmente, isso chega em um momento muito complicado, muito difícil para mim, porque eu gosto de fazer as coisas 100%. Eu gosto de me entregar, de vibrar, de sentir as pessoas e tudo o que um reencontro nos proporciona. São muitas coisas que você precisa estar mentalmente, fisicamente e emocionalmente", disse ela.