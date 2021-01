Recomendado para você : Andressa Suita ganha parabéns de Gusttavo Lima em meio a rumores de volta

Andressa Suita comemorou 33 anos na quarta-feira, 20, e recebeu parabéns de Gusttavo Lima. Além disso, os fãs acreditam que após terem sido vistos juntos, Andressa celebrou o aniversário ao lado de Gusttavo.

Para a data especial, a modelo postou em seu perfil no Instagram uma foto com os filhos, Gabriel e Samuel, em uma pequena festinha.

"São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho. Como se não fosse o suficiente, Deus me permitiu fazer parte do milagre da criação quando me deu de presente meus dois filhos, para gerar, trazer para o mundo, cuidar e amar", disse ela.

"[...] Por ser a idade de Cristo, como disse em um dos meus stories mais cedo, continuo fiel e inspirada nele como exemplo de honestidade, disciplina, bravura e coragem para continuar meu amadurecimento. Por ser mulher, mãe, filha e por ser neta. No mais, muita alegria!".