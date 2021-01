Recomendado para você : Katy Perry, Demi Lovato e mais artistas cantam no especial da posse de Joe Biden

O dia da posse presidencial de Joe Biden e sua vice Kamala Harris deu o que falar nessa quarta-feira, 20! O evento, que aconteceu em Washington, contou com performances de diversos artistas e teve direito ao especial Celebrating America, com apresentações de Katy Perry, Demi Lovato, Justin Timberlake e outros.

Katy roubou a cena no encerramento cantando seu grande hit "Firework". Para a ocasião, a jurada do American Idol escolheu um look de branco de Thom Browne, adornado com tachas azuis e vermelhas. O visual também contou com um espartilho de cetim de seda com mangas bufantes dramáticas e uma capa imponente. Já a saia atraiu olhares por sua estrutura aerodinâmica.

Para finalizar, a diva usou luvas brancas combinando e cabelo preso para trás repartido ao meio. Adicionando um toque de cor ao seu visual, ela optou pelo lábio vermelho.