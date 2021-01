Recomendado para você : Grávida de 3 meses, Bianca Andrade compartilha ultrassom na web

Bianca Andrade, a Boca Rosa, fez a alegria dos fãs! O motivo? Depois de contar detalhes da primeira gravidez em vídeo, Bianca compartilhou o ultrassom do bebê nas redes sociais.

A influenciadora digital foi aos Stories do Instagram e mostrou as imagens.

"Aiaiaiaiai o coração do nosso neném agora com 3 meses", escreveu ela na rede social. "Tentando ouvir o coraçãozinho do nosso neném".

Bianca revelou ainda que as mãozinhas do bebê já estão formadas e deixou os admiradores encantados na web.