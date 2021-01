A vida de Duda Reis após denúncias contra Nego do Borel

Duda Reis decidiu dar um novo rumo à sua vida. Após quase três anos, Duda pôs fim ao relacionamento com Leno Maycon Viana Gomez, o Nego do Borel, e sentiu a necessidade de revelar tudo o que passou com o ex-noivo.

Como os fãs devem se lembrar, a ruiva e o cantor anunciaram o término no final de dezembro de 2020. Muitos acharam que o fim foi amigável... até que um áudio da youtuber Lisa Barcelos, falando que havia tido relação sexual com o artista, foi divulgado por Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Em seu pronunciamento, a atriz de 19 anos confirmou a veracidade do registro e decidiu expor, com detalhes, tudo o que viveu ao lado de Borel.

"Você sai destruída de uma relação abusiva, fato", disse ela, em 12 de Janeiro, nos Stories de seu Instagram. "Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo".

"Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo pra vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a próxima namorada será a próxima vítima e ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam a presa".