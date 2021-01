Kamala, Michelle, Gaga e mais: os looks da posse presidencial de Joe Biden

As luvas de Bernie

O senador Bernie Sanders chegou ao Capitólio para a posse presidencial de 2021 usando um par de luvas. Além de ajudar o ex-candidato à presidência democrata a se aquecer, a peça também têm uma história especial. De acordo com o repórter político Ruby Cramer, do BuzzFeed News, as luvas foram feitas pela professora de Vermont, Jen Ellis, com lã reaproveitada de suéteres e forradas com lã feita de garrafas de plástico recicladas. Cramer relatou que Ellis deu as luvas a Sanders muitos anos atrás e ele passou a usá-las durante sua campanha para presidente.