Solange Couto e Zezé Motta são vacinadas contra Covid-19

Alguns podem não saber, mas Zezé é vice-presidente do Retiro dos Artistas, local que acolhe artistas idosos. "Fui vacinada no @retirodosartistas.org.br, instituição que com muito orgulho sou vice-presidente. Hoje no Retiro os nossos 57 residentes foram devidamente vacinados".

Já Solange, mora no local temporariamente para ficar perto de sua mãe, que reside na instituição há um quase dois anos, até o término de um trabalho no Rio.

"Meu marido teve que voltar para Pernambuco, e eu decidi ficar no Rio de Janeiro, porque tenho uma série para gravar em janeiro e em fevereiro, no Rio. Conversei com a direção do retiro, minha mãe mora aqui há um ano e meio, eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso, e eles me acolheram de braços abertos", explicou ela em um vídeo enviado ao programa A Tarde é Sua, em outubro do ano passado.